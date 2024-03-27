خلال يومين.. إجراء فحص المخدرات لـ89 سائقا على الطرق السريعة

الاسكندرية

تمكنت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن في مختلف محافظات الجمهورية، من إجراء فحص المخدرات لـ89 من سائقي السيارات على الطرق السريعة، خلال يومين. وتبين إيجابية 10 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري ومواجهة حوادث المرور، وفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

بوابة الأهرام