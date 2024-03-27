(11) مركزاً لحصر الطلاب الذين سيجلسون لامتحانات الشهادة الثانوية في مصر

أنّ السفارة السودانية بالقاهرة، حددت (11) مركزاً لحصر الطلاب الذين سيجلسون لامتحانات الشهادة الثانوية دفعه 2023م، التي تَمّ تأجيلها بسبب الحرب. وجاءت المراكز كالآتي:

1. مدرسة الصداقة السودانية، الدقي. 2. مدرسة المجلس الأفريقي، الدقي / فيصل. 3. مدرسة الأكاديمية الأفريقية، فيصل. 4. مدرسة ميرغنية نصر، الهرم. 5. مدرسة التميز، 6 أكتوبر. 6. مدرسة الجيل، وسط البلد. 7. مدرسة آفاق المستقبل، الكيلو أربعة ونص. 8. مدرسة اكسلانس، الشروق. 9. مدرسة الجالية، الإسكندرية. 10. مدرسة الأمل والنور، عين شمس. 11. مدرسة نور الإيمان، مدينة نصر. ووجّهت السفارة، بقية المدارس بالتنسيق مع المراكز أعلاه، حول إجراءات حصر طلاب الشهادة السودانية النازحين دفعة 2023م المؤجلة وفق توجيهات وزارة التربية والتعليم. صحيفة السوداني

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