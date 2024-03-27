أزمة القبلة.. النيابة العامة تحدد عقوبة روبياليس المناسبة

إسبانيا للسيدات

طالبت النيابة العامة، الأربعاء، بالسجن لمدة عامين ونصف العام بحق رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق لويس روبياليس في قضية “القبلة القسرية”.

ويطالب ممثلو النيابة العامة أيضا روبياليس الذي يواجه اتهامات بـ”الاعتداء الجنسي والإكراه”، بدفع 100 ألف يورو (108 آلاف دولار) تعويضا لجيني هيرموسو، حسب ما كتبوا في وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس ونشرت قبل المحاكمة في إسبانيا.

وكان روبياليس أثار عاصفة من الانتقادات والغضب، بعد تقبيله اللاعبة هيرموسو في أغسطس الماضي، بعد تتويج “لاروخا” بلقب مونديال السيدات.

وعلّق روبياليس على ما وقع بالقول إن القبلة كانت “بالتراضي”، لكن اللاعبة رقم 10 (33 عاما) نفت ذلك، وأوضحت: “شعرت بالضعف وأنني كنت ضحية عدوان، عمل متهور ومتحيز جنسيا، في غير مكانه ودون أي موافقة من جانبي”.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إيقاف لويس عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة 3 سنوات.

سكاي نيوز