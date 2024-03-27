الكباشي يؤكد من القضارف الاستعداد جيشا وشعبا لحسم التمرد

حيا عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ضباط وضباط ..صف المنطقة العسكرية الشرقية وجميع مواطني ولاية القضارف .

وقال خلال مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود المنطقة الشرقية العسكرية أبلغكم جميعاً تحايا السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة وكل أعضاء مجلس السيادة وهيئة الأركان وزيارتنا لكم للتفقد وإكمال ترتيبات نهائيات حسم معركة ودمدني وكل المناطق في السودان التي دنسها متمردي الدعم السريع. وأضاف إطمأنيت بأن فرسان المنطقة العسكرية الشرقية على أهبة الإستعداد لتحرير مدني وكل مناطق وقرى الجزيرة بإذن الله .

وقال نطمئن الشعب السوداني بأن القوات المسلحة والأجهز النظامية الاخرى والمتقاعدين من الخدمة في القوات المسلحة والاجهزة النظامية والمستنفرين ورجال المقاومة الشعبية وكل أبناء السودان المخلصين على أكمل إستعداد لحسم المليشيا المتمردة.

وأكد الكباشي أن القوات المسلحة في أحسن حال وان جميعنا والشعب معنا على قلب رجل واحد لدحر هذا التمرد وأن هذه المعركة ضد الشعب السوداني ومعركة كرامة شعب بأكمله لذلك نحن شركاء جميعاً لدحر هذا التمرد.

وابان الكباشي أن المتمردين في اسوأ حالاتهم ولا تسمعوا لإدعاءاتهم وكذبهم بقيام إدارة مدنية في ولاية الجزيرة لرفع الروح المعنوية المنهارة لقواتهم المتمردة. وأعرب عن شكره للشعب السوداني لصبره وتحمله لهذه الظروف السيئة من نزوح ووضع إقتصادي وأن هذا الامر كان لابد منه لمواجهة و مقاومة ودحر تمرد مليشيا الدعم السريع.

سونا