كأن شطر بيت الشعر هذا يقول لنا: «على الدنيا السلام» والبيت بتمامه:

ذهب الذين يعاش في أكنافهم

وبقيت في خلف كجلد الأجرب

والمعنى أن الشاعر هنا يتحسر على موت أهل السخاء والكرم والبذل والسماحة والندى، لم يبق منهم أحد، فالجيل الذي جاء بعدهم ليسوا كأسلافهم، وواضح أنه عاش عمرا مديدا، فظل وحيدا مثل جلد الأجرب.

والبيت يقوله الشاعر الصحابي لبيد بن ربيعة العامري أحد أصحاب المعلقات، ولهذا البيت قصة معبرة، فقد حدث هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير، عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها كانت تنشد بيت لبيد هذا وتقول: رحم الله لبيدا، فكيف لو أدرك من نحن بين ظهرانيهم، فقال عروة: رحم الله عائشة فكيف لو أدركت من نحن بين ظهرانيهم، وقال هشام: رحم الله أبي فكيف لو أدرك من نحن بين ظهرانيهم، وقال وكيع: رحم الله هشاما فكيف لو أدرك من نحن بين ظهرانيهم)، فيا ليت شعري ماذا نقول نحن أبناء هذا الزمان، وأعود إلى لبيد بن ربيعة لزيادة المعرفة، فأقول أنه نال استحسان النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيه هذه الشهادة عز وفخرا على سائر الشعراء، فقد روى أبوهريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد

(ألا كل شيء ما خلا الله باطل)، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يؤمن. متفق عليه، وفي ذلك يقول لبيد:ألا كل شيء ما خلا الله باطلُ

وكل نعيم لا محالة زائلُ

وكل أناس سوف تدخل بينهم

دُوَيهية تصفر منها الأناملُ

ولبيد من المخضرمين المعمرين ومن كبار الشعراء العرب ضمن أصحاب المعلقات، والفرسان الأشراف، ذكر أنه عاش مائة وخمسا وأربعين سنة، منها تسعون سنة في الجاهلية، وكان حسن الإسلام، وفي ذلك يقول:الحمد لله إذ لم يأتني أجلي

حتى لبست من الإسلام سربالا

ومـــر لبـــيد بالكوفة على مجلس بني نهد وهو يتوكأ على محجن له، فسأله رجل: من أشعر العرب؟ فقــال: الملك الضليـــل ذو القـــروح، فقـــال: ثم من؟ قال: الغلام المقتول، يعني طرفة بن العبد، فسأله ثم من؟ قال: صاحب المحجن، يعني نفسه، توفي لبيد آخر خلافة معاوية.

ودمتم سالمين.

مشعل السعيد – الأنباء الكويتية

