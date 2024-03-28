حال حدوث هذا الأمر يعني نهاية حرب القوات المسلحة والشعب السوداني داخل ولاية الخرطوم

الصحفي/ عبدالماجد عبدالحميد حال بسط الجيش السوداني سيطرته الكاملة علي مصفاة الجيلي والمناطق المحيطة بها فهذا يعني عملياً نهاية حرب القوات المسلحة والشعب السوداني داخل ولاية الخرطوم ضد مليشيا التمرد السريع .. • ولأن مليشيا التمرد السريع تعلم هذه الحقيقة الصادمة فقد وجّهت كل مدفعيتها الإعلامية والدعائية لرفع روح قواتها المحاصرة داخل محيط المصفاة وآخر تقليعات عصابة التمرد نشر أخبار عاجلة عن قرار قائدهم حميدتي بالعودة إلي الخرطوم عن طريق تشاد لقيادة قواته في المعارك الحاسمة في المصفاة وأم درمان ومدني !! الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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