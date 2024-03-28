حكومة شمال دارفور تنعي رئيس قسم الجغرافيا بكلية التربية بجامعة الفاشر – صورة

الفاشر نعت حكومة ولاية شمال دارفور عند الله تعالى الدكتور الرشيد أحمد محمد، أستاذ الجغرافيا المساعد ورئيس قسم الجغرافيا بكلية التربية جامعة الفاشر، والذي لبى نداء ربه امس الأربعاء بمستشفى الفاشر جنوب إثر علة طارئة لم تمهله طويلا. كما نعت كل من إدارة جامعة الفاشر ووزارة التخطيط العمراني ومحلية الفاشر الفقيد وتقدمت بأحر التعازي ، لأسرته ولزملائه بالجامعة وأصدقائه وطلابه متمنين أن يلهم آله وذويه الصبر الجميل وحسن العزاء . (إنا لله وإنا إليه راجعون). سونا

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