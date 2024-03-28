توجيه بفتح بلاغات لحماية المواقع الأثرية والمجاميع المتحفية

أصدرت لجنة حماية وتأمين المواقع الأثرية والمجاميع المتحفية في البلاد قرارات هامة خلال اجتماعها أمس، برئاسة وزير الثقافة والإعلام، الدكتور جرهام عبد القادر. تم توجيه التوجيهات بفتح بلاغات للحفاظ على تلك المواقع والمجاميع، مع التأكيد على ضرورة مراجعة المناطق الحدودية والمعابر، ونشر تعليمات للجمارك بالمراقبة والرصد للحيلولة دون تهريب القطع الأثرية. بالإضافة إلى ذلك، تم التشديد على ضرورة تأمين وحماية تلك المواقع والمجاميع من خلال تعزيز نقاط العبور والتفتيش. سونا

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