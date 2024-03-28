الادعاء الإسباني يطالب بحبس روبياليس لمدة عامين ونصف

طالب مكتب المدعي العام الإسباني بسجن لويس روبياليس، الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم في البلاد، لمدة عامين ونصف العام ضمن الإجراءات الجنائية المحيطة بفضيحة التقبيل في نهائي كأس العالم للسيدات، وفقا لتقارير وسائل إعلام إسبانية.

بخلاف ذلك، يرغب ممثلو الادعاء أن يدفع روبياليس مبلغ 50 ألف يورو كتعويض لجينيفر هيرموسو، لاعبة المنتخب الإسباني التي قبلها في فمها خلال حفل توزيع الجوائز، بعد فوز إسبانيا بلقب مونديال السيدات الصيف الماضي التي أقيمت في أستراليا ونيوزيلندا ، حسبما ذكرت صحف موندو ديبورتيفو وآس وماركا ووسائل إعلام أخرى، نقلا عن مصادر قضائية اليوم الاربعاء.

وطالب الادعاء بحبس روبياليس لمدة سنة بتهمة الاعتداء الجنسي في صورة قبلة لم تكن بالتراضي ، وعاما ونصف العام للإكراه.

وتتعلق تهمة الإكراه بممارسة روبياليس و3 مسؤولين آخرين في كرة القدم ضغوطا على هيرموسو لكي تعلن أن القبلة كانت بالتراضي.

كما طالب الادعاء أيضا بحبس المسؤولين الثلاثة الآخرين لمدة 18 شهرا بتهمة الإكراه، إلى جانب دفع تعويض إضافي قدره 50 ألف يورو لكل منهم.

ولم يرد القضاء في البداية على طلب تأكيد التقارير، ولم يتم الإعلان عن موعد للمرافعات الشفوية، علما بأنه عادة ما يتم وقف تنفيذ الأحكام بالسجن لمدة تصل إلى عامين في إسبانيا.

وبخلاف ذلك، يواجه روبياليس أيضا مشاكل في إجراءات أخرى، حيث بات مهددا بالاعتقال عند عودته من رحلة إلى الخارج.

وقال متحدث باسم القضاء في العاصمة الإسبانية مدريد عندما سئل يوم الخميس الماضي، إن هذا يتعلق بالتحقيق في العقود غير القانونية المزعومة التي تم إبرامها خلال رئاسة روبياليس التي استمرت 5 سنوات للاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ولكن حتى الآن، لم يتم إصدار أي أمر بالقبض على روبياليس /46 عاما/، الذي قال محاميه إن موكله سيعود للبلاد قادما من جمهورية الدومينيكان في السادس من نيسان/أبريل القادم. فيما نفى رئيس اتحاد الكرة الإسباني السابق هذه الاتهامات.

جريدة الرياض