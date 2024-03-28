أكد مصدر أمنى، بإيقاف ضابط شرطة عن العمل، لتعديه على سائق مركبة “توك توك” بالجيزة. وأضاف المصدر بأن الأجهزة الأمنية تابعت واقعة تعدي ضابط شرطة علي سائق توك توك بأحد مناطق الجيزة، وبعد إجراء التحقيق الأولي قررت وزارة الداخلية إيقاف الضابط عن العمل لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة. بوباة فيتو

كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف ضابط عن العمل لتعديه على سائق توك توك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.