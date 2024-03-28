شهد عضو مجلس السيادة ونائب القائد العام للجيش شمس الدين كباشي فعاليات تخريج دفعة من مقاتلي حركة “جيش تحرير السودان” في استاد القضارف، بحضور حاكم إقليم دارفور ووالي القضارف وقائد المنطقة العسكرية الشرقية. الشرق للأخبار

كانت هذه تفاصيل خبر بحضور مناوي .. كباشي يشهد تخريج دفعة من مقاتلي حركة “جيش تحرير السودان” بالقضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.