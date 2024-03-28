مكافحة المخدرات بسنار تضبط دفار محمل بالحشيش والكريمات – صور

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بولاية سنار من ضبط كمية من الحشيش(الشاشمندى ) كانت فى طريقها لمحلية الدندر ٠ وتفيد متابعات المكتب (الصحفى للشرطة ) بأنه فور وصول المعلومة تحرك تيم ميداني متخصص تمكن من ضبط المركبة وبحوزتها المضبوطات. وفى ذات الصدد ابان مدير مكافحة المخدرات بأن الشرطة ستظل عينا ساهرة لأجل تحقيق مجتمع خال من المخدرات ،مشيدا بالمجهودات المتعاظمة عبر الشراكة بين مكافحة المخدرات والمحلية فى إنجاح اسبوع التوعية بمخاطر المخدرات الأمر الذى أسهم فى تحقيق الخطط الموضوعة وابراز الدور التوعوى وسط المجتمع. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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