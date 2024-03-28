قرار عاجل بعد عقر كلب مسعور 6 أشخاص

كلب - رمزية

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط حملة مكبرة للقضاء على كلب ضال مسعورـ كأول إجراء عاجل بعدما تمكن من عقر 6 أشخاص بينهم 4 أطفال بمركز البداري بمحافظة أسيوط.

وتم نقل المصابين لتلقي الأمصال واللقاح المضاد بمستشفي أسيوط الجامعي، بعدما أصيبوا بجروح متفرقة في الجسم، وذلك تحت رعاية مديرية الصحة، وجار اتخاذ اللازم بواسطة مديرية الطب البيطري.كان اللواء عمرو السويفي مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري بورود بلاغ من الأهالي بعقر كلب ضال لعدة أشخاص اليوم الأربعاء وأصابتهم بإصابات متفرقة وارتفع عدد المصابين منذ صباح اليوم إلى6 أشخاص بينهم أطفال وسيدة عجوز.

وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار مديرية الطب البيطري بأسيوط، التى وجهت على الفور بضرورة مطاردة الكلب بالتعاون مع مركز الشرطة للقضاء عليه وحماية المواطنين.

بوابة فيتو