نصائح لمرضى الكلى في رمضان لتجنب المشكلات الصحية أثناء الصيام

هناك محاذير وتعليمات مهمة يجب على مرضى الكلى معرفتها لتجنب أي مشكلات صحية قد تصيبهم أثناء صيام شهر رمضان، فالبنسبة لمرضى قصور الكلى؛ أكد الدكتور خالد يونس النجار، استشاري أمراض الباطنة والقلب بالمركز القومي للبحوث، أن هناك درجات لقصور الكلى منها الخفيف والشديد ومنها ما اختلفت وظيفتها تمام ويقوم المريض بغسيل الكلى.

وأوضح يونس أن مرضى غسيل الكلى مباح لهم الإفطار في شهر رمضان بلا جدال؛ لأن هنا يكون الصيام خطرًا على صحة المريض.

وبالنسبة لمرضى قصور الكلى البسيط والمتوسط، لفت استشاري أمراض الباطنة بالمركز القومي للبحوث، إلى أنه يمكنهم الصيام بشروط أهمها الإكثار من شرب السوائل والعصائر مع الأخذ في الاعتبار أن يتم تجنب الأنواع الممنوعة من العصائر على مرضى السكر أو الضغط.

ولفت الدكتور خالد يونس إلى أن هناك مجموعة من الأودية يجب على مرضى الكلى تناولها إذا قرروا صيام رمضان، ويتم تناول هذه الأدوية بين الإفطار والسحور، بجانب تناول الكثير من السوائل وخاصة الماء.

وحذرت وزارة الصحة من وجود بعض العلامات والأعراض التي يمكن أن تظهر على مريض الكلى أثناء الصيام.

وأوضحت أن تلك الأعراض منها: أي تورم أو انتفاخ في الجسم أثناء الصيام وتعذر في البول، يجب استشارة الطبيب فورًا لحماية الكليتين.

وكشفت عن وجود مشكلات صحية قد تواجه مرضى الكلى منها:

١-الصداع.

٢- ضعف التركيز.

٣- مشاكل في الرؤية.

٤-خلل في ضربات القلب.

٥-تشققات في الجلد.

٦- خلل في الدورة الدموية.

٧- اضطراب في ضغط الدم.

وكانت وزارة الصحة أكدت أن شهر رمضان يعتبر فرصة حقيقية لإنقاص الوزن بشكل تدريجي، وتشير الدراسات الى أن تخفيض الوزن، حتى بنسبة بسيطة تصل إلى 5%، قد تساعد في إعادة ضغط الدم في رمضان إلى الوضع الطبيعي.

ونصحت وزارة الصحة بضرورة الانتباه لعلامات الإنذار، مثل الشعور بالدوخة أو الصداع، وضرورة مراجعة الطوارئ فورًا أو الطبيب عند حدوثها.

وأكدت وزارة الصحة، أنه يستطيع المصاب بارتفاع ضغط الدم إذا كان مدخنًا أن يعتبر شهر رمضان فرصة ذهبية للإقلاع عن التدخين، مع العلم بأن التدخين يرفع ضغط الدم الانقباضي بمقدار 20 مل زئبق على الأقل، كما أنه يزيد احتمالات الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية بشكل ملحوظ.

وأوضحت وزارة الصحة أنه إذا انخفض الضغط فجأة وبشدة أثناء الصيام أو عند الشعور بدوار، فيجب الإفطار واستشارة الطبيب فورا، كما يجب على المريض القيام بقياس ضغط الدم باستمرار خلال اليوم.

وكشفت وزارة الصحة أن خطر إصابة الصائم بالجفاف عند حلول شهر رمضان المبارك يزيد مع التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، مما يعرض الصائم للتعب والإعياء.

أوضحت أن هناك فئات في المجتمع أكثر عرضة للجفاف من غيرهم هم:

١- الأطفال.

٢- المسنين.

٣- المصابون بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض الكلى.

٤- الأشخاص الذين يبذلون مجهودًا جسديًّا، خصوصًا إذا كانوا يتعرضون لأشعة الشمس أثناء قيامهم بالنشاطات.

بوابة فيتو