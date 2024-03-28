جراهام يرأس اجتماع لجنة مناهضة استخدام سلاخ المساعدات ضد السودان

عقدت لجنة مناهضة استخدام سلاح المساعدات الإنسانية والدعاوى الأخرى ضد السودان، اجتماعها الاول برئاسة وزير الثقافة والإعلام دكتور جرهام عبد القادر . وناقشت اللجنة وضع خطة اعلامية تقوم على تبيان الحقائق وتبصير الرأي العام المحلي والاقليمي والدولي بشأن الوضع الانساني والغذائي في السودان وابرار حجم المساعدات الفعلية المقدمة من المجتمع الدولي ومنظماته، فضلآ عن التركيز على المشروعات الزراعية والصناعية والبني التحتية وانتهاكات المليشيا واستهدافها للمشروعات الزراعية وتجنيد الاطفال والمزارعين في صفوفها. سونا

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