إليسا تكشف قصة حبيبها غير اللبناني: بحبه وموافقة أعيش معاه بدون زواج

الفنانة/ اليسا

قالت المطربة اللبنانية إليسا: “فيه رجل حاول الاعتداء عليَّ هو جرب يرفع إيده عليَّ فأنا قلت له اوعَ ومش هقبلها أبدًا”.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج “بيج تايم بودكاست” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي”: “أنا أرفض أي شخص يعنفني حتى لو بالكلام أو الحكي مش بس الإيد، الكلمة اللي ممكن أتعنف بيها كأنها سكينة بيضربني بيها وأرفضها”.

وتابعت: “الإيد اللي تتمد عليَّ تتشل وهي في السماء، وأوقات التعنيف اللفظي بيدمر الإنسان أكتر من الكف، وتعرضت للعنف اللفظي وهو أكتر من العنف الجسدي”.

ولفتت: “فيه كلمة ممكن تخلي الإنسان ينهي حياته، التنمر والإساءة بالكلمة عنف لفظي، لما الأم تقول للابن أنت فاشل ماذا تنتظر أن يكون؟ الكلمة قد تحبط وتدمر نفسية الإنسان”.

وأشارت إليسا: “أنا أستحق أن يُغار عليَّ وأحب هذا الشعور لأني شخصية “أغار” على من أحبه، وبحب الشخص اللي يغار عليَّ، لكن فيه أوقات بيكون فيه الغيرة مني وكتير صادفتها بعلاقات حب ومع أصحاب وصديقاتي وأوقات اضطريت أنهي علاقات وصداقات دامت سنوات”.

وكشفت إليسا، عن قصة حبيبها غير اللبناني، قائلة: “حبيبي أكبر مني بسنتين أو 3 سنين وهو غني ومش لبناني وعنده شعره شايب حلو ومش بشوفه كتير لإنه عايش برة بس احنا على تواصل دائم مع بعض، وهو بيحبني أكتر ما أنا بحبه بس أنا كمان بحبه كتير، وواثقة فيه أوي ومرتاحة معاه وما خلنيش أفكر في شيء غلط تجاهه ومستوعب كل صفاتي ونشبه بعض في الصفات ونفس البرج ونفس اليوم ونفس الطباع وردات الفعل وطريقة الزعل”.

واستطردت: “أنا ممكن أتجوز وأحب أتجوز هذا الشخص بالذات لإن مع العمر والخبرة والنضج قررت الزواج ومش فارق معايا يبقى عندي الأولاد ولكن الرفقة الطيبة وحتى لو ما اتجوزتهوش ما عنديش مشكلة أعيش معاه بدون جواز لإنه لطيف وبيحبني وكريم بحبه ليَّ”.

بوابة فيتو