الدعم السريع قالت لجان مقاومة الحصاحيصا في بيان اليوم الخميس، إنّ مليشيا الدعم السريع ارتكبت مجزرة جديدة في حق مواطني ولاية الجزيرة، حيث قامت بالهجوم على قرية التكلة جبارة وخلّفت 8 شهداء. صحيفة السوداني

كانت هذه تفاصيل خبر لجان مقاومة الحصاحيصا: مليشيا الدعم السريع هاجمت قرية التكلة جبارة وخلّفت 8 شهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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