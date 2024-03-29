ألفيش “يستفز” جيرانه بحفلة صاخبة حتى “الخامسة” صباحاً

استفز البرازيلي داني ألفيش نجم برشلونة السابق جيرانه بعد يوم واحد من خروجه من السجن بكفالة بعدما أدين باغتصاب فتاة، إذ أقام حفلة صاخبة استمرت حتى الخامسة من صباح يوم الخميس.

ووافقت المحكمة الأسبوع الماضي على خروج ألفيش الذي أدين باغتصاب شابة في أحد ملاهي برشلونة الليلية في ديسمبر 2022 مقابل مليون يورو وتسليم جوازي سفره البرازيلي والإسباني، وذلك بعدما أمضى 14 شهراً خلف القضبان.

وحرصت قناة “تليفونيكو” الإسبانية على متابعة خطوات ألفيش منذ اللحظة الأولى التي خرج فيها من السجن، إذ تابعته وهو يطلب كميات كبيرة من “البرغر” وبعدها تابعته عندما غاب عن احتفال عائلته بعيد ميلاد والده ف دومينغوس ألفيش دا سيلفا في أحد المطاعم بمدينة برشلونة.

ورصدت كاميرات القناة التلفزيونية الإسبانية دخول رجلين أخفيا هويتيهما وارتديا نظاراتين سوادوين، ومن ثم بدأت الحفلة في منزل اللاعب الذي حكم عليه بالسجن لمدة 4 أعوام ونصف الشهر الماضي.

وبحسب القناة فإن حفلة ألفيش استمرت حتى الخامسة صباحاً ما أثار إزعاج جيرانه المحيطين في ضاحية “إسبلوغيس دي يوبريغات” التي تبعد عن وسط مدينة برشلونة قرابة 25 دقيقة.

وطالبت المحكمة ألفيش بالمثول أمامها أسبوعياً للتأكد من عدم هروبه خارج إسبانيا، بينما يطالب المدعي العام بحبسه 12 عاماً وهي العقوبة القصوى.

العربية نت