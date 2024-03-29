افطار الكتيبة الاستراتيجية لمصابي الحرب بمروي

شهد قائد الفرقة (19) مشاة مروي لواء ركن سليمان كمال حاج الخضر والمدير التنفيذي لمحلية مروي الأستاذ حسن عابدين مناها الإفطار الجماعي الحاشد الذي نظمته الكتيبة الإستراتيجية بالمحلية، بساحة مستشفى مروي العسكري لجرحي ومصابي معركة الكرامة. بحضور لجنة أمن المحلية وقيادات الكتيبة الإستراتيجيةو الهيئة الشعبية لدعم وإسناد القوات المسلحة و اللجنة العليا للتعبئة والإستنفار واللجنة الطبية لإسناد الجرحي وعدداً من قيادات العمل الإداري والعسكري والشعبي. وأمتدح قائد الفرقة (19) مشاة مبادرة شباب الكتيبة الإستراتيجية وكل المشاركين في تنظيم الإفطار. مبيناً أن معركة الكرامة للقوات المسلحة والإسناد الشعبي غير المسبوق تمضي نحو خواتيمها بدحر التمرد وتحقيق النصر، وأن المرحلة القادمة هي مرحلة تعمير ما دمرته الحرب. من جانبه حيا المدير التنفيذي للمحلية القوات المسلحة و شهداء معركة الكرامة متمنياً الشفاء العاجل للجرحي والمصابين. وأشاد بالأدوار الكبيرة للكتيبة الإستراتيجية بالمحلية ومساهماتها التأمينية المتقدمة في إسناد القوات المسلحة. هذا وتخلل برنامج الإفطار الجماعي للكتيبة الإستراتيجية بمروي محاضرة” دينية عن غزوة بدر الكبرى بمسجد مروي العسكري. سونا

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