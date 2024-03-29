وزارة الداخلية تلغي فعالية تضمنت ممارسة (طقوس) بدعوى أنها علاجية وروحية

ألغت وزارة الداخلية القطرية فعالية نظمتها إحدى الشركات والتى تضمنت في نشاطها ممارسة (طقوس) بدعوى أنها علاجية وروحية؛ ما يعد مخالفة للمبادئ والقيم الاجتماعية ومنافيا للشريعة الإسلامية، حيث تمت مساءلة منظميها قانونيا وإحالة الموضوع للنيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنهم.

وأهابت وزارة الداخلية في بيان بمنظمي الفعاليات والأنشطة إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، والعمل على تطبيقها بما يحفظ النظام مع احترام تعاليم الدين الإسلامي وقيم وتقاليد المجتمع القطري، إضافة إلى الحصول على التراخيص اللازمة لأي فعالية من خلال القنوات الرسمية.

وأكدت وزارة الداخليـة أن أجهزتها المعنيـة لن تتوانى في اتخاذ كافـة الإجراءات اللازمة من أجل المحافظة على قيم المجتمع وتقاليده النابعة من الإسلام وتعاليمه حفظا للنظام وتحقيقا للأمن المجتمعي.

الشرق القطرية