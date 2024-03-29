العطا يستقبل جعفر الميرغني – صور

استقبل عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للقوات المسلحة ياسر العطا وفداً من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل برئاسة جعفر الميرغني بمنطقة أم درمان العسكرية. الجزيرة – السودان

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