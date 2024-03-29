اليد السحرية.. فسادنا اليومي «الصغير»!

تقود سيارتك أو تأخذ وسيلة نقل عام.. تجد سائقا أوقف سيارته بشكل مفاجئ أو ترك الحارة التى يسير فيها وأصبح أمامك. لا يكلف نفسه بإعطاء إشارة عند الانعطاف ولا يقول لك شيئا. فقط يُخرج يده اليسرى من نافذة السيارة ويرفعها قليلا لأعلى. عند مدخل ضيق لأحد الكبارى، يقوم سائق «ميكروباص» بتوقيف سيارته لإنزال أحد الركاب مكتفيا بنفس الفعل.. إخراج اليد من النافذة ورفعها لأعلى قليلا. إنها طريقة مصرية خالصة للتحايل على قواعد المرور وكسر القانون لكن بشكل هادئ تشتم منه رائحة اعتذار.

لا ينتظر من يقومون بهذا العمل، وهم كثرة تجدهم فى شوارع القاهرة المزدحمة وحتى على الطرق السريعة، موافقة من يصوبون أياديهم تجاههم. لقد أدوا ما عليهم من وجهة نظرهم. فليوافق من يوافق وليعترض من يعترض. سيقومون بما يريدون وقتما يريدون. بالتأكيد، ليس لديهم أدنى شعور بالخطأ أو بوخز الضمير. إنها أشياء صغيرة تتكرر.. لم نعد نقف عندها ونناقش مدى صحتها. مبررهم أن الشارع تحول لساحة صراع يفوز فيها الجرىء وسريع البديهة، ولو لم نفعل ذلك، فلن نصل فى الوقت المحدد.

ما يشهده الشارع، يتكرر فى تعاملاتنا اليومية مع المصالح الحكومية وحتى أماكن البيع والشراء. تقف فى الطابور منتظرا أن تصل إلى أوله كى تنتهى مما جئت من أجله. وقبل أن تتكلم مع الموظف، يسارع شخص آخر، بالتحدث مع الموظف طالبا أمرا خاصا به. تنتظر حلول دورك لدفع ثمن مشترياتك من السوبر ماركت، فتجد أحدهم يستأذنك فى الوقوف أمامك لأن معه سلعة واحدة أو اثنتان فقط. إنها سلوكيات المصريين المحدثين التى تتحايل على عدم احترام القواعد أو النظام العام، بحلول ودية نعتقد أنها لن تضر كثيرًا، ولا يجب إعطاؤها أهمية كبرى. كثيرون يفعلون ما يفعله سائق الميكروباص. نظرية «اليد السحرية»، التى تُنجز كل شىء، حلت محل القيم والقوانين المتعارف عليها. أصبحنا نبرر لأنفسنا انتهاك قواعد التعامل مع الموظفين بالمصالح الحكومية لأن الكل مستفيد، وفى النهاية يجب على المرء «تسليك» أموره.

عالم الاجتماع الفرنسى إميل دوركايم (1858- 1917) ابتكر نظرية «اللامعيارية» أو فقدان المعايير. أى مجتمع يضع مجموعة مبادئ ومعايير تحكم سلوك أفراده وتشكل قواعد ملزمة لهم اجتماعيا. اللامعيارية معناها تضاؤل الالتزام بالمعايير إلى حد يتعطل معه عملها. إنها بمثابة خلل يصيب المنظومة التى تراضى عليها المجتمع. أحد أسباب انتشار اللامعيارية التغير الاجتماعى، كالانتقال من مجتمع ريفى إلى حضرى، فيفقد الفرد قيم الريف بينما لا يستطيع اكتساب قيم المدينة. هناك أيضا التغيرات الاجتماعية والاقتصادية السريعة التى تؤدى لنشوء معايير مختلفة تُبطل عمل القديمة. هذا الخلل يُفسد العلاقات الاجتماعية ويجعل الأفراد ينبذون القيم الثقافية والقواعد الاجتماعية الراسخة ويبتكرون علاقات اجتماعية جديدة قائمة على تلبية الميول الغريزية وتوجيه كل التفكير والتصرفات للمصلحة الشخصية والتحايل على القانون ونسيان أن هناك كيانا أكبر من الفرد هو المجتمع.

هذا الفساد الصغير أو متناهى الصغر موجود فى مجتمعات كثيرة حتى فى الغرب، لكن الفارق أن منظمات المجتمع المدنى والدولة هناك تواجهه، بينما نحن نتوافق عليه أو نستسلم له إلا من رحم. عندما نرى سائقا وجد مصعد كوبرى مزدحما، فقرر أن يأخذ أقصى اليمين كى يصل عند المدخل مباشرة متجاوزا كل السيارات التى تسبقه، نصمت أو نهمهم قليلا، لكننا نرضى بالواقع. بل إننا أحيانا نرشد بعضنا البعض للتحايل على القواعد. سيارات عديدة تُصدر «فلاشر» من الجهة الأخرى للطريق بما يعنى أن هناك لجنة مرور. «فلاشر» يصدُر مصحوبا بإخراج اليد مع قفلها وفتحها بما يعنى أن رادار السرعة بانتظارك، فقلل من سرعتك. القاضى البارز المستشار بهاء المرى قال منذ سنوات:« المصريين أساتذة فى التحايل على القانون. تغيير البيئة الاجتماعية التى يجرى تطبيق القوانين فيها، مسألة مهمة بقدر أهمية القوانين ذاتها.

عبدالله عبدالسلام – المصري اليوم

