حاكم إقليم النيل الأزرق يدشن مكاتب الزكاة برئاسة محافظة باو

دشن الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم العمل فى مكاتب الزكاة برئاسة محافظة باو بحاضرة المحافظة مدينة باو ، ذلك في إطار برنامج الإفتتاحات للمرافق الخدمية بالمحافظة بمشاركة الوفد المرافق للسيد الحاكم في زيارته للمحافظة.

واكد لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري الحاشد الذي نظم بميدان رئاسة المحافظة الحاكم ن العزم معقود على إعادة إعمار محافظة باو بصورة عامة ومدينة باو حاضرة المحافظة على وجه الخصوص خلال المرحلة المقبلة.

ووجه النداء بضرورة العودة الى حضن المحافظة إنجاحاً لبرامج العودة والإعمار في ربوع المحافظة ، وثمن مواقف ديوان الزكاة ومفوضيتي العون الإنساني والعودة الطوعية في دعم برامج الإستقرار بمحافظة باو.

وزير الصحة أكد إلتزام وزارة الصحة بدعم مشروعات النهضة الخدمية في مجال البرامج الصحية بالمحافظة فيما اكد الأستاذ عمر الشيمي وزير الرعاية والتنمية الإجتماعية أن المرحلة المقبلة ستشهد توجهاً حقيقياً نحو دعم المسيرة الدعوية بكافة محافظات الإقليم.

واشاد المتحدثون بزيارة حاكم الإقليم وحكومته للمحافظة دعماً لمسيرة الإستقرار والإعمار بالمحافظة ، والتوجه بدعم ومراجعة الإدارة الأهلية وإسنادها بما يمكنها من القيام برسالتها على الوجه الأكمل.

وحيوا مجاهدات القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وكتائب المقاومة الشعبية وصادق تضحياتهم دفاعاً عن حرمات الدين والوطن ، كما حيوا المواقف الوطنية للقائد الفريق مالك عقار أير نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي.

واوضح الأستاذ نور الدين سليمان أمين ديوان الزكاة أن المشروعات التي تم تنفيذها دعماً للعائدين بلغت (66) مشروع بتكلفة إجمالية بلغت (90) مليار جنية في المجالات الخدمية والمشروعات المنتجة.