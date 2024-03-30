تفقد اللواء دكتور ركن نصر الدين عبد الفتاح قائد منطقة الشجرة العسكرية قائد سلاح المدرعات أسر شهداء معركة الكرامة من سلاح المدرعات، حيث حظيت الزيارة باستحسان ورضا أسر الشهداء بمناطق جنوب الخرطوم. ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ منتصف أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد الدعم السريع، وسط مساندة شعبية واسعة ومجموعات من حركات الكفاح المسلح. الخرطوم – “أخبار الخليج 365”

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. قائد المدرعات يتفقد أسر شهداء معركة الكرامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.