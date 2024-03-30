د.هيثم يلتقي السفير المصري بالسودان

د. هيثم وزير الصحة المكلف

التقى وزير الصحة الاتحادي د.هيثم محمد إبراهيم سفير جمهورية مصر العربية بالسودان هاني سلامة، وذلك بمكتبه اليوم بالحجر الصحي بورتسودان،بحضور ممثل وزارة الخارجيةالسفير عبدالرؤوف عامر علي عامر، وعدد من قيادات الوزارة.

وبحث اللقاء التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في قطاع الصحة.

وأشاد الوزير، بالعلاقات الثنائية الأزلية الراسخة بين الشعبين الشقيقين، وامتدح الوقفه الصلبة من قبل الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان المصرية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين السودانيين،بمصرعبرالبرتوكول،قائلاًنسعي للتوسع في قطاع الدواء والعلاج ضمن البروتوكول المشترك.

ودعا الوزير،إلى استفادة السودان من الخبرات وتقنيات الصناعات الدوائية المصرية المتطورة وتدريب الكوادر في الوقت الراهن، وأعلن عن سياسة الوزارة الرامية لتحقيق الوفرة الدوائية عبر السوق المصري ،بالإضافة التنسيق للعمل المشترك والمساهمة تذليل العقبات للقطاع الخاص العامل في صناعة الدواء وحل مشكلة الندرة في المستقبل القريب.

وأشار الوزير، إلى الترتيب لإجتماع مشترك لمكافحة القامبيا بمدينة اسوان،بالاضافة إلى تنسيق العمل بالمعابر لتسهيل حركة الدواء و الامداد.

ومن جهته طلب السفير المصري بالسودان هاني سلامة، من وزارة الصحة الاتحادية رفع كل ما تحتاجه من معينات فيما يتعلق بالصحة، وتعهد باتاحة خبرات مصر الدوائية وتقديم الدعم من اجل استمرار تقديم الخدمات الصحية.

وكشف السفير، عن إستخراج 50 تاشيرة في اليوم خاصة بالمرضى السودانيين،متمنيا أن يسهم الإجتماع المشترك بين الجانبين في دعم جهود مشروع مكافحة باعوضة الجامبيا في المناطق الحدودية ما بين البلدين، ملتزماً بتوفير 10ماكينات غسيل كلى المساهمة في عملية علاج المرضى .

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