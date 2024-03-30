استنكرت هيئة مياه ولاية الخرطوم بشدة، قصف المليشيا المتمرده لمحطة مياه المنارة أمس الأول، مما ادى لاستشهاد العامل الطيب أحمد عبد الوهاب وطفلة كانت بجوار المحطة.

وقال المدير العام للهيئة مهندس مستشار محمد علي العجب في تعميم صحفي، اليوم السبت، إنّ المحطة مرفقٌ مدني لا علاقة لها بالحرب، مشيراً إلى أن إدارة المحطة سترفع هذه الخروقات إلى المنظمات الدولية المعنية بحماية المنشآت الخدمية في الحروب. صحيفة السوداني

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة مياه الخرطوم تستنكر قصف المليشيا لمحطة مياه المنارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.