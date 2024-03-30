والي الجزيرة يتفقد سوق المناقل وينفي ماتداول عن إغلاقه

أكد الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المكلف أن الأمن والاستقرار بمحلية المناقل خط أحمر ولايمكن المزايدة عليه .

وأشار لدى تفقده اليوم لسوق المناقل يرافقه الأستاذ حافظ عبدالله الجاك المدير التنفيذي لمحلية المناقل ولجنة الأمن بالولاية والشيخ عبدالمنعم موسى ابوضريرة ممثل الغرفة الصناعية بالمناقل أشار أن حركة السوق في البيع والشراء وحركة المواطن بصورة طبيعية والاسواق تعمل وتلبي حاجة انسان المدينة . وقال إن الشائعات والاخبار المغلوطة التي يتبناها بعض ضعاف النفوس عن إغلاق سوق المناقل تزيد انسان الجزيرة والقوات النظامية قوة وثباتا لأنها اشاعات من الغرفةالمغلقة وذلك بعد أن إنهزم مشروعهم التخريبي .

جدير بالذكر أن زيارة والي الجزيرة لسوق المناقل وجدت استقبالات كبيرا من تجار السوق و المواطنين وهي تمثل لهم الأمن والاستقرار وضرب الاشاعات التي تدار خلف الجدار .

سونا