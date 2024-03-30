أكد الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المكلف أن الأمن والاستقرار بمحلية المناقل خط أحمر ولايمكن المزايدة عليه .
وأشار لدى تفقده اليوم لسوق المناقل يرافقه الأستاذ حافظ عبدالله الجاك المدير التنفيذي لمحلية المناقل ولجنة الأمن بالولاية والشيخ عبدالمنعم موسى ابوضريرة ممثل الغرفة الصناعية بالمناقل أشار أن حركة السوق في البيع والشراء وحركة المواطن بصورة طبيعية والاسواق تعمل وتلبي حاجة انسان المدينة . وقال إن الشائعات والاخبار المغلوطة التي يتبناها بعض ضعاف النفوس عن إغلاق سوق المناقل تزيد انسان الجزيرة والقوات النظامية قوة وثباتا لأنها اشاعات من الغرفةالمغلقة وذلك بعد أن إنهزم مشروعهم التخريبي .
جدير بالذكر أن زيارة والي الجزيرة لسوق المناقل وجدت استقبالات كبيرا من تجار السوق و المواطنين وهي تمثل لهم الأمن والاستقرار وضرب الاشاعات التي تدار خلف الجدار .
سونا
كانت هذه تفاصيل خبر والي الجزيرة يتفقد سوق المناقل وينفي ماتداول عن إغلاقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.