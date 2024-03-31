ختام دورة التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار ببورتسودان

اختتمت المنظمه السودانيه للرعايه الأطفال والشباب اليوم اعمال الدوره التدريبه الاساسية في التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار وادراة الوقت والمشروعات بولايه البحر الاحمر لعدد ٢٠٠ متطوع من عضوية المنظمة وقال الدكتور أحمد عثمان احمد رئيس المنظمة في تصريح لسونا استهدفت الدورة عضويه المنظمه بولاية البحر الاحمر شاركت فيها كل المحليات وأضاف ان البرنامج يهدف الي نتميه مهارات الشباب ورفع قدراتهم في التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار ووعد بتنفيذ عدد من الدورات التدريبه للنهوضه بقضايا الشباب وصقل مهاراتهم. سونا

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