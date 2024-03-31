سقوط عاطل للنصب على المواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني

الاسكندرية تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط عاطل بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني ومزاولة أعمال السحر والدجل. أكدت المعلومات والتحريات قيام (عاطل) بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال مزاولة أعمال الدجل والشعوذة والسحر. كشفت المعلومات والتحريات قيام المتهم المذكور بإيهام ضحاياه بقدرته على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية، والترويج لذلك النشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية، وبحوزته (هاتف محمول “بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي”). تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق. بوابة الأهرام

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