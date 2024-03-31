والى النيل الأبيض يوكد هدوء الأحوال الامنية بولايته

اكد والي ولاية النيل الابيض عمر الخليفة هدؤ الاوضاع الامنية بالولاية في اعقاب محاولة مليشيا الدعم السريع التقدم من منطقة نعيمة إلى المنطقة الجنوبية( الاعوج ) والتي قال انها باءت بالفشل ، حيث تم دحر المحاولة الفاشلة وضرب عدد كبير منها وخرجت المتبقية منها هاربة إلى خارج الولاية.

وقطع الخليفة في تصريح( لسونا )عقب الافطار الذي نظمته وزارة الداخلية بمدينة بورتسودان بمناسبة تغطية ورشة الوجود الاجنبي وحماية الهوية السودانية مؤخرا، قال إن المنطقة حاليا آمنة وان محاولات التمرد لجس نبض القوات المسلحة في المنطقة والتي أكدت جاهزيتها تمام مشيدا بدور القوات المسلحة التي قدمت تضحيات كبيرة للحفاظ على الدولة من غدر المليشيا المتمردة.

وطمأن الوالي الجميع بان القوات المسلحة منتشرة في كافة ارجاء الولاية ووضعت ارتكازات لا يستطيع العدو تجاوزها الي المدن الكبري بالولاية. واستبعد الوالي وجود خطورة لوجود الجنوبيين واحتمال مشاركتهم في أعمال تخربيبة مؤكدا وجودهم في معسكرات اللجؤ قبل اندلاع الحرب واشار لزيادة عددهم بعد الحرب من الخرطوم والجزيرة وقال ان بعضهم عبر إلى جنوب السودان واخرين متواجدين بالمعسكرات حيث نعتبرهم لاجئين ونعاملهم معاملة طيبة ولهم حق اللجؤ ولم نر منهم اية إشكالات . واكد الخليفة تشديد الاجراءات والتنسيق مع القيادة العامة في كل من الخرطوم والجزيرة وجنوب كردفان للعمل بروح واحدة و قيادة عسكرية واحدة وفيما يتعلق بالخدمات في الولاية قال أن الوضع مطمئن حاليا لافتا لاستخداك طريق القضارف سنجة حاليا لإدخال المواد الغذائية.

سونا