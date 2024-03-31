والي غرب كردفان يترأس إجتماع لجنة أمن الولاية

ترأس الدكتور عصام الدين هرون احمد محمد والي غرب كردفان إجتماع لجنة أمن الولاية عبر الفيديو كونفرنس من مدينة الابيض. وفي تصريح (لسونا) عقب الاجتماع قال نائب والي غرب كردفان الاستاذ ادم كرشوم نورالدين ان الاجتماع تناول عدداً من القضايا الامنية بالإضافة الى الوضع الإنساني بالولاية مشيراً لإنحسار الجرائم نسبياً خلال الاسبوع الماضي خاصة عمليات قطع الطرق.
واوضح كرشوم ان الولاية بها 188 الف نازحا من ولايات البلاد المختلفة بالإضافة الى عدد 68 الف نازحا من مدينة بابنوسة بسبب الحرب منتشرين بعدد من المحليات هذا بجانب لاجئي دولة جنوب السودان الذين تجاوز عدده الــ 80 الف لاجئا. وقال ان الحالة الإنسانية هذه خلقت اوضاعاً كارثية وان حكومة الولاية تعمل على كيفية إيجاد الحلول والسبل الكفيلة لمعالجتها بتقديم المساعدات الانسانية لكل المستضافين .
كما اشار نائب الوالي الى الضغط الكبير على الخدمات وفي مقدمتها المياه خاصة بسبب الزيادة السكانية للمواطنين بفعل النزوح وان الجميع مُقِبل على فصل الصيف . وحول الاوضاع الصحية بالولاية اوضح كرشوم ان جميع المستشفيات تعمل بصورة طيبة مع توفر المخزون الدوائي بشكل جيد بعد وصول كميات من الادوية والتغذية الإضافية للأطفال .
سونا
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