مالك عقار التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق مالك عقار اير بمكتبه بمدينة بورتسودان اليوم وزير الثقافة والاعلام الدكتور جرهام عبد القادر بحضور المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إبراهيم البزعي وفقاً لمصادر سونا.

وقال الدكتور جراهام عبد القادر إن اللقاء يأتي في اطار متابعته لأنشطة الوزارة حيث وقف على نتائج لجنة معاينة وحصر الأجهزة والمعدات ومخلفات آثار الحرب بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والدمار والخراب الذي ترتب من جراء التمرد.

كما تناول اللقاء الخطوات التمهيدية لورشة الاعلام السوداني المقررة عقب عيد الفطر المبارك.

وأضاف جراهام أن اللقاء تطرق لأوضاع المتاحف في السودان وأهمية حمايتها واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها ، وأوضاع المتاحف بولاية الخرطوم والمتحف القومي ومتحف بيت الخليفة الذي ظهر مؤخرا ما يدل على العبث والخراب الذي تم فيه. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر عقار يقف على نتائج لجنة حصر اثار الحرب على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.