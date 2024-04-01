“ضربات إسرائيلية” تستهدف مبنى القنصلية الإيرانية في سوريا

كشف التلفزيون السوري الرسمي، الإثنين، أن “ضربات إسرائيلية استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق”.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله: “حوالي الساعة 17.00 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق”.

وتابع: “وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.. وأدى العدوان إلى تدمير البناء بكامله ومقتل وإصابة كل من بداخله ويجري العمل على انتشال جثامين القتلى وإسعاف الجرحى وإزالة الأنقاض”.

من جهته، أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن بوقوع “هجوم إسرائيلي” استهدف مبنى ملحقا بالسفارة الإيرانية في دمشق.

وقال رامي عبد الرحمن في حديثه لـ”سكاي نيوز عربية”، إن هناك “أنباء عن استهداف شخصيات إيرانية في القصف على منطقة المزة”.

وأضاف: “القصف على المبنى في المزة بدمشق أسفر عن مقتل 6 أشخاص”.

هذا ونقلت وكالة رويترز عن موقع “SNN” الإيراني قوله إن “إسرائيل استهدفت القنصلية الإيرانية ومقر إقامة السفير في دمشق”.

كما ذكر موقع “نور نيوز” الإيراني أن “السفير الإيراني لم يصب بمكروه في الهجوم الذي وقع بسوريا”.

وكشف مصدر أمني لرويترز أن ضربة إسرائيلية على دمشق قتلت القائد بالحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء، في وقت سابق، بسماع دوي انفجار في محيط دمشق، وقالت إن الدفاعات الجوية السورية اعترضت “أهدافا معادية”.

سكاي نيوز