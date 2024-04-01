بتكلفة بلغت ٢٥٠مليون جنيها ديوان الزكاة الدامر يكمل برنامج فرحة الصائم

اسدل ديوان الزكاة بمحلية الدامر اليوم الستار على برنامج فرحة الصائم الذى بدأ قبيل رمضان وشمل كل الوحدات الادارية بالمحلية البالغة ٧ وحدات وفقاً لمصادر سونا.

وأوضح الاستلذ طلحة ابيا الأمين العام لديوان الزكاة بمحلية الدامر أن برنامج فرحة الصائم يهدف الى مساعدة المحتاجين وتخفيف العبء المعيشي عليهم فى رمضان وادخال الفرحة فى نفوسهم ، وقد انقسم البرنامج هذا العام لقسمين قسم للدعم النقدى شمل كل الوحدات الادارية بالمحلية والتى تتفاوت فى كثافتها السكانية حيث تعتبر وحدة سيدون الأعلى فى عدد اللجان إذ بلغ عدد لجانها ٨٦ لجنة ، فيما بلغ عدد الحالات التى تمت معالجتها لوحدة الرشايدة ١٨٥ حالة ، وبلغت التكلفة الكلية لهذا الدعم ٢٥٠ مليون جنيها .

وأبان امين عام ديوان الزكاة أن التعامل فى الوحدات يتم عبر اللجان ويترك لها تقدير الحالات الأكثر حوجة بوحداتها ، كما شمل الدعم عدد ١٥٠ من أسر الشهداء بجانب شرائح المكفوفين والمعاقين والرحل . وأضاف طلحة أن القسم الثانى تمثل فى الدعم العينى حيث تم توزيع مساعدات عينية متمثلة فى السكر والبلح والذرة للوافدين بكل من الاسكان الشعبي والقرية ٦ المناصيرمشيراً الى أن دعم الديوان خلال شهر رمضان شمل أيضاً الخلاوي حيث تم دعم عدد ٣٥ خلوة بالذرة والبلح .

وبإسدال الستار على برنامج فرحة الصائم يبدأ ديوان الزكاة فى الترتيب لفرحة العيد والتى حسب أمين عام ديوان الزكاة ستكون محصورة على الوحدة الادارية للدامر وذلك لمحدودية البند .

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