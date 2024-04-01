اجتماع طارئ للحكومة المصرية لبحث تقديم استقالتها

كشفت مصادر لـ”العربية Business”، عن انعقاد اجتماع طارئ اليوم للحكومة المصرية لبحث تقديم استقالتها غداً للرئيس السيسي.

وقالت مراسلة العربية Business من القاهرة فهيمة زايد، إن الرئيس السيسي سيحلف اليمين لفترة رئاسية ثالثة أمام البرلمان المصري، ثم ستقدم الحكومة استقالتها عقب حلف رئيس الجمهورية باليمين.

وتولت حكومة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري المسؤولية في يونيو عام 2018، وشهدت الحكومة تعديلات أكثر من مرة. العربية نت

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