لزيادة الثقة في محتواه.. «ChatGPT» سيعرض مصادر معلوماته بالمحادثات

الذكاء الاصطناعي

يواجه مستخدمو أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مشكلات مع الأدوات الـ AI لاختلاقها أحيانًا بعض المعلومات المنقوصة أو غير الدقيقة بالقدر الكافي.

وفي خطوة مبتكرة، أعلنت OpenAI عن تحديث لروبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT، ليتمكن مستخدميه الآن من رؤية المصادر التي يعتمد عليها أثناء توليد المعلومات من الإنترنت.

ووفقًا للمنشور الأخير للشركة على منصة إكس، فإن هذا التغيير يهدف إلى توفير سياق أعمق للإجابات وتسهيل اكتشاف المحتوى الأصلي من الناشرين والمبدعين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة متاحة حاليًا في الإصدارات المدفوعة فقط من ChatGPT، مثل Plus وTeam وEnterprise. ومن المتوقع أن يرحب المستخدمون بالتغيير الجديد الذي يعزز مصداقية المعلومات ويقلل من احتمالية توليد معرفة «ملوثة» أو غير مدعمة بسياق حقيقي.

من ناحية أخرى، فإن مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot التابع لشركة مايكروسوفت يقدم نفس الخاصية لجميع المستخدمين، بغض النظر عن نوع الحساب، مما يبرز التطورات المستمرة في مجال الذكاء الاصطناعي واعتماد الروابط المباشرة لمصادر المعرفة.

وكذلك يعرض مساعد الذكاء الاصطناعي من جوجل Gemini المصادر التي يعتمد عليها، ويشير إليها عبر روابط تظهر في نهاية الإجابات، لمساعدة المستخدمين في التحقق من المعلومات.

المصري اليوم