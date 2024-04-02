شاهد بالفيديو.. بعد التقدّم العسكري للجيش.. الحياة تعود إلى طبيعتها في في عدة مناطق بمدينة أم درمان

الجيش السوداني بعد التقدّم العسكري للجيش .. عادت الحياة إلى طبيعتها في في عدة مناطق بمدينة أم درمان، وقال عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش ياسر العطا بأن المقاومة الشعبية شق يقاتل في الميدان مع الجيش وشق يؤمّن الأحياء ويساهم في المهام المدنية في كل الجوانب. الشرق للأخبار

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