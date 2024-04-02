أربعة تصريحات إيجابية عن مصر

فى تصريح يدعونا للطمأنينة والثقة فى قدرة الحكومة على الوفاء بإلتزاماتها، أعلن مجلس الوزراء أن الحكومة بدأت فى سداد مُستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى المشروعات البترولية بإجمالي ( ٢٠ ٪؜ ) من المتأخرات وذلك في إطار خطة مُجدولة لسداد كافة المتأخرات خلال الفترة المقبلة، المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الوزراء والذي أكد أن هذه الخطوة ستسهم في بث المزيد من الثقة والطمأنينة في قطاع الطاقة بمصر، وتعمل على جذب العديد من الإستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيوي.

اهتمام الحكومة بهذا القطاع جعل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يجتمع لمتابعة ملف مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية وذلك بحضور كل من حسن عبدالله محافظ البنك المركزي والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد معيط وزير المالية.

فى تصريح يدعو للتفاؤل وبه عقل ومنطق ويعكس الواقع، أكد طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان فى البرلمان أن “مصر” سارت في مسارين متوازيين منذ (عام ٢٠١٤) تمثلت في التصدي لمشكلة الإرهاب كمشكلة أمنية ملحة آنذاك، والبدء في تنمية شاملة داخلية تقود للجمهورية الجديدة ، وأن هذه التحركات الداخلية لم تُعطل “مصر” عن صياغة سياسة خارجية ناجحة للغاية عربيا وأفريقيا، ومصر خاضت معركة شاملة للتنمية نحو الجمهورية الجديدة، وفي الوقت نفسه استطاعت استعادة ريادتها العربية والدولية وهو ما يُحسب للرئيس عبدالفتاح السيسى، وكِلا المسارين طوال ( ١٠ ) سنوات حققا نجاحاً كبيرا، مصر اتجهت بنفس الوقت نحو عمقها العربي وعززت علاقاتها مع مختلف الدول العربية سياسيا واقتصاديا وعلى المستوى الاستراتيجي وهو ما يحسب للقيادة السياسية.

تصريحات “زلاتكو داليتش” مدرب فريق كرواتيا لفتت نظر الجميع فى جميع وسائل الإعلام العالمية، وانتشرت وكانت خير دليل على قدرة “مصر” على إنشاء منشآت رياضية لخدمة الأجيال القادمة، حيث قال نصا: إن “ستاد مصر” بالعاصمة الإدارية ستاد مُبهِر، ومن أفضل الاستادات التي رأيتها، وأتمنى أن يكون في بلدي استاداً مثله، اللاعبون أيضاً كانو سعداء بزيارة الأهرامات والناس فى مصر طيبون للغاية، وشكراً على حٌسن الاستقبال، لقد كانت بطولة رائعة، وأوجه الشكر أيضاً للجماهير المصرية التى دعمت وصفقت لفريقنا على الفوز بالبطولة.

وسائل إعلام عالمية كبرى إحتفلت بما حققته مصر فى قطاع السياحة ونقلت تصريحات “نهاد أكينجي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين والأتراك _ المعروفة بإسم “تومياد” _ قال فيها : إرتفاع عدد السائحين الأتراك إلى مصر العام الجاري إلى ( ٢٥٠ ) ألف سائح ، بزيادة ( ٦٧ ٪؜ ) عن العام الماضي ويعادل هذا الرقم المتوقع ( ٦ ) أضعاف أعداد السائحين في عام ( ٢٠٢٢ ) ، جاء هذا القرار ضمن حزمة قرارات عديدة اتخذها ( مصر وتركيا ) في إطار تقارب سياسي واقتصادي وكان أحدث علامات التقارب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة الشهر الماضي ، زادت إيرادات مصر السياحية ( ٨ ٪؜ ) خلال ( ٢٠٢٣ ) على أساس سنوي إلى نحو ( ١٣٫٢ ) مليار دولار.

بلال الدوي – الوطن نيوز

