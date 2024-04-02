مسلم يتحدث عن حضانة نجله في حال زواج طليقته من رجل آخر

مؤدي المهرجانات مسلم تحدث عن طليقته التي انفصل عنها بعد عام واحد من الزواج، وأكد على حفظه لكل الاحترام والتقدير لها. عبّر عن ندمه العميق بمشاركة تفاصيل حياته الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

خلال استضافته في برنامج “أسرار”، الذي يقدمه الإعلامي أمير بدر على شاشة “النهار”، أعرب “مسلم” عن رغبته في أن تجد طليقته السعادة في حياتها وأن يُمن الله عليها بشخص يكون أفضل منه.

عندما سُئل عن حقوقه في الحصول على حضانة ابنهما في حال زواجها مجدداً، أكد “مسلم” على احترامه لرغباتها ولن يحرم ابنه من حضن أمه بأي شكل من الأشكال.

وأكد “مسلم” أنه لن يتطرق إلى أي تفاصيل تخص حياته الشخصية التي قد تسبب أذى لطليقته.

وأكد أنه لم يفعل شيئًا خاطئًا، لكنه أقام حفل خطوبة مثل أي شخص آخر: «مجرحتش طليقتي بالخطوبة اللي عملتها وراعيت مشاعرها، وعمري ما هجرحها، كنا مطلقين ومش قايلين لحد»، لافتًا إلى أنه عاد مرة أخرى لخطيبته بعد إعلانه فسخ الخطوبة: «أنا بني آدم عايز أحب وأعمل أسرة وحياة».

الوطن نيوز