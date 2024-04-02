ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 20 مليون جنيه

اعلنت وزارة الداخلية المصرية أنّه استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد،
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية اقتربت من 20 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.
الوطن نيوز
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