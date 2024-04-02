جبريل إبراهيم يناقش مع وفد مشروع الجزيرة الاستعداد للموسم القادم

جبريل ابراهيم التقى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم بوفد مشروع الجزيرة برئاسة إبراهيم مصطفى علي وناقش معهم أداء المشروع والاستعداد للموسم القادم باستيراد كميات ونوعيات التقاوي اللازمة. الجزيرة – السودان

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