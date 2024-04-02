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جبريل إبراهيم يناقش مع وفد مشروع الجزيرة الاستعداد للموسم القادم

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Asma Osman 0 تبليغ

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جبريل ابراهيم
جبريل ابراهيم

التقى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم بوفد مشروع الجزيرة برئاسة إبراهيم مصطفى علي وناقش معهم أداء المشروع والاستعداد للموسم القادم باستيراد كميات ونوعيات التقاوي اللازمة.

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الجزيرة – السودان

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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