ضبط شخصين بالجيزة بتهمة حيازة تماثيل مقلدة لاستخدامها في أعمال النصب

تمثال فرعوني

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام المصري بمشاركة مديرية أمن الجيزة، عن أنّ عامل وجزار مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة، حازا قطعا يشتبه في أثريتها داخل مسكن العامل.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما داخل المسكن المشار إليه، وعثر داخل مخزن كائن بالطابق الأرضي على 319 تمثالا مختلفي الأحجام والأشكال يشتبه في أثريتهم و3 قطع جيرية.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في النصب على المواطنين من خلال بيع قطع أثرية مُقلدة باستخدام المضبوطات، واتخذت الإجراءات القانونية.

الوطن نيوز