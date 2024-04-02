مالية القضارف تشرع فى صرف مرتب فبراير للعاملين بالولاية

شرعت وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية فى صرف مرتب شهر مارس ٢٠٢٤ م للعاملين بالولاية وصرف متاخرات المعاشيين المتمثلة فى مرتبات ثلاثة اشهر للذين تقاعدوا للمعاش فى العام ٢٠٢٣م.

واطمأن والى القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب لدى اجتماعه بمبانى وزارة المالية اليوم مع المدير العام للوزارة الاستاذة نجاة احمد محمد ومديرى الادارات المتخصصة بالوزارة اطمأن على الترتيبات المعدة لصرف المرتبات.

ووجه الوالى المكلف الوزارة باكمال الاجراءات المتعلقة بطرح عطاءات شراء طلمبات وانابيب لهيئة مياه الحواته ودالعقيلى لانشاء خط مياه للقرى المجاورة لمدينة الحواته عبر محفظة تمويل بنك الادخار والتنمية الاجتماعية .

واوضحت المدير العام لوزارة المالية ان الوزارة قد وضعت ترتيبات كذلك لصرف استحقاقات الكوادر الطبية عن شهر فبراير ٢٠٢٤ م إلى جانب دفع تكلفة صيانة غرفة جهاز الرنين المغنطيسي واستجلاب جهاز جراحة العمليات وجهازين لكشف النظر لتأهيل مستشفى العيون بالقضارف فضلا عن شراء جهاز أشعة مقطعية.

كما ابانت الأستاذة نجاة ان الوزارة قد فرغت من دفع تكلفة خطة تأمين الولاية لعطلة عيد الفطر المبارك . سونا

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