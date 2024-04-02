نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي الامين العام لصندوق رعاية الطلاب

أعرب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، السيد مالك عقار اير، عن تقديره للأدوار الوطنية المهمة التي يقوم بها الصندوق القومي لرعاية الطلاب في إيواء النازحين واللاجئين في الولايات الآمنة.

وخلال لقائه بمكتبه في بورتسودان اليوم، أكد سيادته التزامه بدعم الخطط والبرامج والأنشطة التي يقدمها الصندوق.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد حمزة، الأمين العام للصندوق، في تصريح صحفي، أن اللقاء تمحور حول البرامج الاستراتيجية للصندوق ونتائج الجولة الأخيرة في الولاية الشمالية، بالإضافة إلى افتتاح المدينة الجامعية في مدينة كريمة وتشكيل مجلس أمناء الصندوق القومي لرعاية الطلاب.