وزير الإعلام يوقف قنوات الحدث وإسكاي نيوز والعربية

قال الكاتب الصحفي عبدالماجد عبدالحميد بأن قرار إيقاف قنوات الحدث وسكاي نيوز عن العمل بالسودان تأخر كثيراً مثل غيره من القرارات التي لاتزال معطلة لأسباب غير معلومة .. وغير مفهومة .. وأضاف عبدالماجد: • الحدث والعربية وسكاي نيوز من ظلال الفيلة .. عليكم بالطعن في الفيل .. رصد وتحرير – “النيلين”

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