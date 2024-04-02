أن تعبد الله على بصيرة، يعني أن تتكلف جهدك في التدبّر والتأمل، ألا تكون إمعة تقول أنا مع الناس، أن تجتهد وتسعى وتجد في الطلب من الله أن يعلمك ويفهمك وينير بصرك وبصيرتك ويلهمك رشدك ويؤتيك حكمةً من لدنه وفضلاً.

أن تعبد الله على بصيرة قد يعني كذلك أن تتخذ مجازفة أن يتم تصنيفك خارجاً عن ملة الأغلبية.. وتكون مع القلة، وأن تكون خارج القطيع، لأن أكثر الناس لا يؤمنون، لا يشكرون، لا يعلمون !

إن رُزقت البصيرة، فقد أُهديت حكمةً ونوراً ورشداً، يُمكّنك أن ترى ما وراء غشاء (بصرك) من الظواهر، وما وراء الكلمات من المعاني، وما خلف الأشكال من الدلالات.

أن تُدرك الأعماق والأبعاد التي لا يرى منها الأكثرية بـ (أبصارهم) المغشيّة إلا سطحها، أن تُلامس بواطن الأمور، وعوالم خفيت عن الأغلبية، أن تتسع فكراً، وتزيد سعتك وجداناً، وتتعاظم رحابة رحمتك شعوراً، أن تتفاقم حكمتك فتضع الأمور في نصابها، وأن تتزن لأنك تدرك أن للأمور أبعاداً كثيرة، وسياقات عديدة، وأن ما قد يصحّ في مقامٍ ما قد لا يصح في غيره، وأن للحياة ألوانها وتدرجاتها، وأنوارها وظلالها التي تُشكلّ في مجملها لوحة الحياة المبهجة، وأنها لا تقتصر على لونٍ واحد، أو شكلٍ ثابت.

أن تُرزق البصيرة يعني أن تكون أكثر إدراكاً ووعياً لفهم نواياك، ودوافع سلوكك، وتستشعر دقائق ما تفعل، وتهذب مقاصدك، وترتقي بعقلك ووجدانك، وتبعد عن إصدار الأحكام على كل من حولك وما حولك، وأن تستغفر عن ذنبك واعياً ما أسرفت به على نفسك، وما ظلمت به ذاتك فكراً وشعوراً ومسلكاً، وأن تنشغل بروحك عن الخلق، وتهتم لشأن غيرك حباً وعطاءً ومنحاً، أن تُسلّم وتترك الأمر لصاحب الأمر، فلا تحزن على ماضٍ ولا تخاف وتقلق على مستقبل، مطمئن البال، مُسلّم الحال، قرير العين والفؤاد.

هو أن ترى نفسك ببصيرة، وترى تميّزك ونفخة الله فيك تشع بين أجنابك، وروعة تدبيره في ثنايا أيامك.

ببساطة.. هو أن تشكر، أن تعمل، أن تُقبل وتُدبر، وتكر وتفر في سبل الحياة بوعيك الحاضر.. على بصيرة.

* لحظة إدراك:

كلما ارتقى وعي الإنسان أدرك أبعاداً شتى من نفسه، وسعة مسارات الحياة ورحابة دروبها، وارتقت حكمته لتتجاوز ما ظهر له من القشور إلى التواضع وتسليم الأمر لصاحبه سبحانه العالم ببواطن الأمور.

وزادت مسؤوليته، وعظمت فرص إحسانه، وتفاقم شكره، وانشغل بنفسه يهذبها ويرتقي بها، عن الانشغال بالناس ما قالوا وما فعلوا.

فلا أجلّ من عبادةٍ على بصيرة تُنير الخفيّة، وتُزكي السريرة، وتُطهر الطوية.

خولة اليوعينين – الشرق القطرية

