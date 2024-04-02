عمر الخليفة:النيل الأبيض تستضيف أكثر من مليون وخمسمائة ألف لاجيء

اكد الاستاذ عمر الخليفة عبد الله والي ولاية النيل الأبيض المكلف أن الولاية تستضيف أكثر من مليون وخمسمائة ألف لاجئا من دولة جنوب السودان يتواجدون بمعسكرات اللجوء بمحليتي السلام والجبلين بالإضافة لمدن وقرى الولاية .

وقال الوالي في التنوير الصحفي للأجهزة الإعلامية بأمانة الحكومة بربك ظهر اليوم عقب ختام زيارته لمدينة بورتسودان ومشاركته في مؤتمر الوجود الأجنبي الذي نظمته وزارة الداخلية لمدة ثلاثة أيام ، قال إن مشاركة الولاية هدفت لعكس قضايا الوجود الأجنبي والتحديات التي تواجه البلاد بسبب الوجود غير المققن للأجانب ، وأشار إلى أن الورشة خرجت بعدد من التوصيات التي تم رفعها لمجلس السيادة .

وأعرب الوالي عن أمله ان تجد هذه التوصيات التنفيذ حتى تتم معالجة قضايا الوجود الأجنبي . وابان الوالي أن عدد اللاجئين الجنوبيين المسجلين بالولاية بلغ ٦٠٠ ألف متواجدين بعدد عشرة معسكرات بينما يوجد حوالي ٤٠٠ ألف غير مسجلين وأن هنالك أكثر من ٤٥٠ لاجئا غير مسجل متواجدين بالمدن والقرى .

وقال انه بحث في اللقاء الذي جمعه مع وزير الداخلية ومعتمد اللاجئين ، بحث انخفاض معدلات الغذاء الذي يقدم للاجئين من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي وانعكاسات ذلك وخطورته علي أوضاع اللاجئين بالولاية .

سونا