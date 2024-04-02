الشمالية تضع جملةمن الضوابط والتدابير لمقابلة عطلة عيد الفطر المبارك

وجه والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله مؤسسات الولاية المختلفة والاجهزة الشرطية والامنية بوضع الضوابط والتدابير اللازمة خلال عطلة عيد الفطر المبارك. وتمثلت توجيهات الوالي في تكثيف الانتشار الشرطي وزيادة نقاط الارتكاز ورفع الحس الامني وتوعية المواطنين ومشاركتهم في تحقيق الامن خلال عطلة العيد وتأمين المواقع الاستراتيجية ومواقع صلاة العيد والحدائق العامة ومحاربة الظواهر السالبة. وتشكيل غرفة متابعة برئاسة الولاية(الأمانة العامة للحكومة) لتلقي الشكاوي والبلاغات ورفع التقارير لوزارة الحكم الاتحادي عن سير الاداء وتقديم الخدمات للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك. وضرورة تواجد المديرين التنفيذيين بمحلياتهم إبان عطلة العيد وتلقي التهاني والمعايدة وإتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأمن والاستقرار وتقديم التهاني بالعيد للقوات المرابطة بالارتكازات بالمحليات وضمان إستمرارية تقديم الخدمات(المياه،الكهرباء، الخدمات الصحية ) للمواطنين خلال عطلة العيد ووضع التدابير والتحوطات اللازمة لتأمين إنسياب السلع الاستهلاكية والمواد البترولية خلال عيد الفطر المبارك . وتشكيل غرف للطواريء بوزارتي الصحة والبني التحتية والتنمية العمرانية والمحليات لتقديم الخدمات ومتابعة إنسيابها للمواطنين. وتكثيف عمليات إصحاح البيئة ونقل النفايات ونشر قيم التسامح والتكافل والايثار بقبول الاخر وتعزيز أواصر القربي والرحمة بين أهل الولاية الشمالية. سونا

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