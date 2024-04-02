وزير الإعلام يوقف عمل قنوات (العربية والحدث وإسكاي نيوز) في السودان

أصدر وزير الإعلام المكلف، د. جراهام عبد القادر، قراراً بإيقاف عمل قنوات (العربية والحدث وإسكاي نيوز).

وقال جراهام في قراراه: “استناداً على موجهات ومطلوبات المهنية والشفافية في العمل الإعلامي ومصلحة المواطن السوداني وقيمه، فقد تقرّر إيقاف عمل القنوات التالية في السودان، وذلك لعدم التزامها بالشفافية والمهنية المطلوبة، كما أنها لم تجدد تراخيصها لممارسة العمل الإعلامي في البلاد، وعلى الجهات ذات الصلة اتخاذ ما يلزم ووضع القرار موضع التنفيذ”. صحيفة السوداني

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