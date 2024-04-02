طيران مسير يستهدف إفطار لكتيبة البراء في عطبرة

أفاد رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة السابق إبراهيم الحوري عن استهداف إفطاراً ” لكتيبة البراء بن مالك ” في عطبرة بولاية نهر النيل ووقوع إصابات .

وفي السياق، افاد شهود عيان بأن استهداف إفطار كتيبة البراء بن مالك بعطبرة وقع بضربة لطائرة مسيرة انطلقت من منطقة العكد شمال عطبرة وجنوب الدامر مما ادى الى وقوع عدد من الإصابات.

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